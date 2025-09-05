C.sinistra: Renzi, ‘o c’è una casa riformista o la sinistra non vincerà mai’

agenzia

Roma, 5 set “Stiamo cercando di costruire una coalizione di centrosinistra capace di giocarsela alle regionali e di offrire poi un’alternativa alle Politiche. Mica facile, lo sappiamo. Ed è ovvio che allearsi con la sinistra più lontana da noi significa stare in coalizione con persone che su molte cose la pensano diversamente da noi (così come Vannacci e Crosetto la pensano diversamente su tutto o quasi): sono le regole del bipolarismo purtroppo”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.