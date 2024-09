agenzia

Roma, 28 set. “Come ho sempre detto, se c’è lo spazio per fare il centrosinistra insieme si fa e se no… nessuno di noi rinuncia alla dignità. Capisco che per Conte è difficile da capire, perché per noi la dignità vale più di una poltrona, per uno come Conte la poltrona vale più di tutto”. Così Matteo Renzi arrivando all’assemblea di Iv.

