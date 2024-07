agenzia

Roma, 26 lug. “Che cosa comporta per noi questa alleanza? Lavorare per raccogliere firme sul referendum contro l’autonomia differenziata. Stare nella coalizione di centrosinistra in modo organico alle future regionali a cominciare da Emilia-Romagna e Umbria”. Così Matteo Renzi nella enews.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA