C.sinistra: Renzi, ‘Schlein tolto veti ma Conte no, è discussione che andrà avanti’

agenzia

Roma, 28 set. “Elly Schlein ha detto a giugno: mettiamoci tutti assieme. Noi non abbiamo cambiato, noi avevamo un veto contro di noi che è venuto meno con l’apertura di Schlein che ha capito che solo così si vince. Giuseppe Conte ha detto no. Noi sappiamo che questa discussione non si esaurisce. Quando sento dire oggi c’è il problema della Liguria. Ma chissà quanti ce ne saranno”. Così Matteo Renzi all’assemblea nazionale di Iv.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA