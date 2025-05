C.sinistra: Renzi, ‘senza di noi si perde, porte Iv aperte a riformisti’**

agenzia

Roma, 6 mag. “Voglio evitare che Giorgia Meloni sia il futuro dell’Italia. Per farlo c’è solo un modo: costruire una coalizione di centrosinistra dove ci sia spazio per i riformisti come per i più radicali. Altrimenti vince la Meloni. Guardate il Regno Unito. Quando i leader di sinistra radicale hanno voluto espellere i riformisti (è successo con Ed Miliband e con Jeremy Corbyn), ha vinto la destra. Quando i leader di sinistra hanno tenuto insieme tutti, con Blair e Starmer, hanno vinto i laburisti. Ma guardate anche l’Italia, amici miei”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

“In Liguria non ci hanno voluti, e hanno perso. Scommettiamo che stavolta a Genova vinciamo? Casualmente non hanno messo veti, stavolta. Scommettiamo che finisce diversamente dalle regionali? O dalla Basilicata? Ieri intanto a Trento il centrosinistra ha vinto anche grazie alla lista riformista e Roberto Sani, colonna di Italia Viva con Donatella Conzatti, è entrato in Consiglio Comunale”.