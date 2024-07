C.sinistra: Renzi, ‘sto con Elly, le elezioni si vincono al centro’

agenzia

Roma, 27 lug “Voglio incidere e mandare a casa questo governo dei Lollobrigida, dei Delmastro e Delle Vedove. La Schlein in modo intelligente ha detto di voler fare una coalizione ampia, che sia unita su determinati punti programmatici e che mandi a casa la Meloni: questa è l’operazione politica più interessante”. Lo ha detto Matteo Renzi a Giornale Radio.

“Se devo scegliere tra una posizione di centrodestra e centrosinistra, visto che il terzo polo non è decollato, se devo scegliere tra la Schlein e la Meloni, io sto con Elly. Il messaggio delle europee è che non funziona una lista divisa dalle altre. Le elezioni si vincono al centro, col voto riformista, col voto moderato. Ma il centro deve scegliere se essere quello che fa vincere la destra o la sinistra, perché da solo non ce la fa”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA