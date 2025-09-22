C.sinistra: Renzi, ‘sto costruendo Casa Riformista, così manderemo a casa Meloni’

agenzia

Roma, 22 set. “Leggo tanti articoli sulla Casa Riformista. La storia è molto semplice. Per vincere non bastano Pd, Cinque Stelle e sinistra. Serve una componente riformista e più moderata. Se la facciamo, e possiamo farla, si vincono le politiche. Se non la facciamo vincono gli altri, da Vannacci a Lollobrigida. Io sto lavorando per costruire questa casa”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

“Se noi non iniziamo a costruire questo progetto, che è più grande di Italia Viva ma ha bisogno di Italia Viva, è molto più difficile farlo. Ed è questo il motivo per cui Meloni mi attacca sempre: perché sa che il nostro consenso messo a disposizione di un progetto politico può mandarla a casa”.