C.sinistra: Renzi, ‘Terzo Polo fallito, strada è centrosinistra’**

Roma, 26 lug. “Il fallimento del Terzo polo, fallimento che come tutti sappiamo ha un solo nome e cognome, ha distrutto ogni possibilità di costruire un’alternativa all’attuale bipolarismo”. Così Matteo Renzi nella enews.

“Se neanche con il proporzionale facciamo il quorum, nonostante uno straordinario risultato personale, significa che alle politiche dove la radicalizzazione sarà ancora più forte dobbiamo scegliere. E se bisogna scegliere tra centrosinistra e centrodestra, io rispetto l’opinione di tutti ma scelgo di costruire un ‘centro che guarda a sinistra’”.