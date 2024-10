C.sinistra: Riccardi, ‘senza Renzi campo progressista molto più coerente’

agenzia

Roma, 2 ott. “Esiste una politica anche senza Renzi. Le opposizioni hanno fatto progetti interessanti su autonomia, salario minimo, reddito di cittadinanza e molto altro. Non credo che senza Renzi non ci sia una vita, anzi, al contrario, penso che senza di lui il campo progressista sia molto più coerente. Non abbiamo bisogno di una persona che, non avendo più molta credibilità, cerca il cavallo su cui salire per poi provare a buttarlo giù il secondo dopo”. Cosi a Radio 24, Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA