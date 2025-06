C.sinistra: Ruffini, ‘serve progetto per Paese non nome giusto’

agenzia

Roma, 28 giu. “In questi mesi ho incontrato persone e le ho ascoltate e ho trovato una grande insoddisfazione per come la politica si fa in questo Paese e tanto più per come il centrosinistra sta reagendo a questa fase storica. Non è un problema di scendere in campo ma di avere a cuore il Paese e provare a risolvere qualche tema”. Lo ha affermato Ernesto Maria Ruffini intervenendo al programma di Radio 24-Il Sole 24 ore ‘Amici e nemici’.

“Il centrosinistra in questi mesi, ma purtroppo devo dire in questi anni, si è sempre concentrato sul chi e non sul cosa -ha aggiunto- Non è che ha perso le elezioni perché non ha trovato un leader intorno a cui stringersi, le ha perse perché non ha avuto un progetto di Paese. Temo che stiamo ripercorrendo gli stessi errori e tentativi per individuare il nome giusto, il volto giusto, lo schema tattico giusto, è un talent show per vincere le elezioni (se va bene) ma non per governare il Paese”.