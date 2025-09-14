C.sinistra: Schlein ad alleati, ‘avanti su progetto, errore arrivare all’ultimo’**

agenzia

Roma, 14 set. “Ora che abbiamo unito le stesse forze nelle stessa coalizione”, dobbiamo sapere che “questo non basta. Ora vinciamo le regionali ma poi dobbiamo unire le nostre forze a quanto si muove nella società, solo con loro potremo irrobustire il nostro progetto per l’Italia. Mettiamoci al lavoro. Celebriamo gli 80 anni delle feste dell’Unità non come un punto di arrivo ma di partenza”. Così Elly Schlein alla festa dell’Unità di Reggio Emilia.