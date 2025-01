C.sinistra: Schlein, ‘basta tirarci sfiga, abbiamo vinto con le alleanze alle Regionali’

agenzia

Roma, 30 gen “Sembra che parliamo di cose astratte o di fantasie ma le alleanze le abbiamo già fatte e abbiamo vinto due elezioni in Regioni in cui governava la destra, costruendo una coalizione attorno a un programma di cose concrete”. Lo ha detto Elly Schlein a Piazzapulita, a proposito del centrosinistra.

“Sento anche io questo ritornello dell’opposizione che manca, ma non tiriamoci più sfiga di quella che c’è. Lavoriamo per unire le opposizioni su cose concrete. In Parlamento sono più le cose che votiamo insieme di quelle che su cui dividiamo”, ha spiegato la leader del Pd.

