C.sinistra: Schlein con Bonelli, Fratoianni e Magi, lungo colloquio alla Camera**

agenzia

Roma, 26 mar. Lungo colloquio oggi in cortile alla Camera, in occasione della seduta per la sfiducia al ministro Carlo Nordio, tra Elly Schlein e i leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, a cui poi si è unito anche Riccardo Magi.

Un’occasione per un confronto sia sulla questione della riforma giustizia, che era appena stata sollevata in aula dallo stesso Nordio (“Non vacilleremo e non esiteremo, la riforma andrà avanti”, ha detto il Guardasigilli). Sia sul tema della difesa e delle divisioni in politica estera del governo, proprio mentre era in corso a palazzo Chigi il vertice con la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani con Guido Crosetto.