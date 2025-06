C.sinistra: Schlein, ‘destra si può battere ma non rincorrendola sulla sua agenda’

agenzia

Roma, 10 giu. “Non potrei essere più d’accordo con Bernie Sanders, dobbiamo offrire un’alternativa, provare a cambiare il paradigma”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, intervenendo alla ‘Seconda conferenza internazionale sulla giustizia sociale’.

“La democrazia è sotto attacco, lo vediamo in tutti i nostri paesi e la battaglia non è più nazionale. E’ una nuova sfida, bisogna essere transnazionali, globali, perché l’estrema destra si sta unendo e hanno a disposizioni un potere senza precedenti… Oggi gli oligarchi hanno nuovi mezzi, mezzi tecnologici. Il secondo mandato di Trump è anche più aggressivo del primo: le deportazioni di massa, le guerre commerciali, il controllo autoritario delle strade, come vediamo a Los Angeles e San Francisco”. Insomma, “non dobbiamo lasciare l’internazionalismo alla destra nazionalista”.