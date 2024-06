agenzia

Roma, 10 giu. “Noi non ci consideriamo autosufficienti, non mettiamo veti e non intendiamo subirne. Mi sembra chiaro che le divisioni non pagano”. Così Elly Schlein al Nazareno, parlando anche delle divisioni tra Iv e Azione. “Perseverare nella strada della divisione o della competizioni con il Pd, non credo porti a un risultato diverso rispetto a quello di ieri”.

