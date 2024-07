C.sinistra: Schlein, ‘finito tempo dei veti, costruiamo alternativa sui contenuti’

agenzia

Roma, 5 lug “Costruire una proposta di cambiamento e lavorare per questo obiettivo, con umiltà e determinazione, testardamente unitari. Non abbiamo mai posto veti ma non intendiamo subirne. Il tempo dei veti è finito, l’esito delle elezioni lo dice chiaro”. Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.

“Il metodo non è quello delle astratte formule della politica ma dei temi concreti, cercando convergenze. Non si tratta di erigere un muro contro la destra, come in Francia, ma di un lavoro di tessitura dell’alternativa che va fatta sui contenuti”, ha spiegato la segretaria del Pd.

