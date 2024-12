C.sinistra: Schlein, ‘noi pazienti ma no a passare 2025 a farci ognuno affari propri’

agenzia

Roma, 14 dic. “Noi vogliamo unire tutti quelli che non si riconoscono nella destra reazionaria e oscurantista di Giorgia Meloni. So bene che i processi di maturazione richiedono pazienza ma allo stesso tempo non possiamo passare il prossimo anno ognuno a farci gli affari propri pensando rinviare alla vigilia delle politiche la sintesi e la costruzione dell’alternativa che dobbiamo alla nostra gente”. Così Elly Schlein all’assemblea nazionale del Pd.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA