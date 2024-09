C.sinistra: Schlein, ‘Renzi? no dibattiti in politichese, temi al centro’**

agenzia

Roma, 16 set. “Le alleanze non si fanno da nome a nome. Ma sui temi. Molto più di dibattiti in politichese, noi dobbiamo mettere al centro alcuni temi fondamentali come la sanità, la scuola, il lavoro e i salari, le politiche industriali per la transizione ecologica, i diritti”. Così Elly Schlein a Tagadà su La7 a chi le chiede di Matteo Renzi e del centrosinistra.

