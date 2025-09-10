C.sinistra: Schlein, ‘su politica estera noi più uniti rispetto a governo Meloni’**

agenzia

Roma, 10 set. “Siamo tutti d’accordo tra le forze di questa coalizione che l’obiettivo dell’aumento della spesa militare al 5% è sbagliato e irrealistico. Siamo tutti d’accordo che vada costruita una difesa comune europea che non è il riarmo di 27 eserciti scoordinati tra di loro. Così come siamo stati in grado insieme di scrivere una mozione unitaria per Gaza e per chiedere un cessate il fuoco e la liberazione di tutti gli stati israeliani”. Lo dice Elly Schlein a Tagadà su La7.