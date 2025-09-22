C.sinistra: Schlein, ‘uniti non contro avversari ma sulle cose da fare’**

agenzia

Roma, 22 set. “Grazie Pasquale e insieme a te voglio ringraziare tutte le candidate e i candidati al Consiglio regionale del Partito Democratico ma voglio ringraziare anche quelli di tutte le altre liste che supportano Pasquale perché abbiamo costruito un’alleanza progressista che è la stessa in tutte le regioni che vanno al voto perché uniti noi possiamo battere la destra e mandare a casa anche il governo regionale di Occhiuto”. Così Elly Schlein con Pasquale Tridico a Lamezia Terme per le regionali in Calabria.