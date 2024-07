C.sinistra: Sensi (Pd), ‘guardare indietro? No, serve studiare e guardare avanti’

agenzia

Roma, 23 lug. “Qualche numero per i nostalgici di Corbyn, quando si prendevano tanti voti e si perdeva non male, ma malissimo. Non si tratta di guardare indietro, si tratta di studiare, di comprendere e di guardare avanti, come mi pare stia facendo il Pd”. Lo scrive il senatore dem, Filippo Sensi, su Instagram postando il suo intervento ieri alla presentazione del libro sulla ‘Quarta via’ in Gb di cui è autore insieme a Lia Quartapelle, Pietro Bussolati e Diego Castagno, con Paolo Gentiloni e Claudio Martelli.

