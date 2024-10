C.sinistra: Serracchiani, ‘Conte rispetti scelte e lavoro territori’

agenzia

Roma, 2 ott. “Bisognerebbe avere maggior rispetto del lavoro dei territori. In Emilia Romagna Michele de Pascale sta facendo un lavoro ormai da mesi di tessitura e c’è già un accordo, abbiamo messo assieme addirittura 60 liste civiche, un lavoro veramente punto per punto, casa per casa. Questo rispetto io me lo aspetterei anche dal Presidente Conte”. Lo ha detto la responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, oggi ad “Agora’” su Rai3.