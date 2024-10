C.sinistra: Sisto (Fi), ‘più che campo largo è campo arduo’

agenzia

Roma, 2 ott. “Quello a sinistra non è un campo largo ma un ‘campo arduo’, visto che perimetro e prospettive mutano ogni giorno. Meglio per il centrodestra, senza dubbio. Quello che è invece inaccettabile è l’accusa di Conte al governo di ‘affamare gli italiani’. Dal Pil all’occupazione, dalla credibilità internazionale alla fiducia dei cittadini: la falsa rappresentazione della realtà del leader dei 5 Stelle è una provocazione in stato di necessità”. Così a Agorà, su Rai 3, il senatore di Forza Italia e vice ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

