C.sinistra: Tabacci, ‘Sala? Ci vuole il fisico, Ruffini novità solida’

Roma, 12 dic. Ernesto Maria Ruffini federatore dell’area di centro? “Lo stimo molto, è una personalità solida ed equilibrata, con una grande passione politica che viene da una storia familiare molto impegnata da questo punto di vista”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il leader di Centro Democratico Bruno Tabacci.

Ruffini sarebbe a capo di un centro che poi si possa alleare col c.sinistra? “Lui non si è candidato a nulla, ha detto solo che è disponibile a dare una mano. Giusto così: c’è bisogna di persone di qualità in mezzo a tanti chiacchieroni”. Beppe Sala ha detto che Ruffini è poco conosciuto per avere un ruolo così delicato. “Grillo è molto più conosciuto di tutti noi, allora Cosa vuol dire? Anche quelli molto conosciuti possono finire in disgrazia”.