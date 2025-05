C.sinistra: Taverna (M5s), ‘servono alleanze credibili, non abbiamo schemi fissi’

agenzia

Roma, 29 mag Uniti si vince? “Non mi fermerei agli slogan e non è detto che sia così sempre e ovunque”, risponde Paola Taverna, vice presidente M5s, parando con ‘La Stampa’ delle elezioni. “Abbiamo vinto grazie a un progetto credibile, fondato su obiettivi comuni, con candidati improntati al rinnovamento. Ma non possiamo pensare di ripetere ogni volta lo stesso schema in automatico”, spiega ancora.

“Dipende dal progetto che si può costruire e il perimetro della coalizione deve essere credibile, altrimenti noi non possiamo farne parte. E queste coalizioni poi devono governare e non sgretolarsi il giorno dopo il voto”, sottolinea ancora Taverna.