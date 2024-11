C.sinitra: Renzi, ‘se Sala vuole fare il federatore sia paziente e poco permaloso’

agenzia

Roma, 4 nov “Leggo di un leggero risentimento di Beppe Sala per la mia intervista ad Avvenire. Conosco il Sindaco di Milano da un decennio e credo di avergli offerto in questi anni sempre la più ampia collaborazione, dall’Expo al Patto per Milano, dalla legge sui capitali ai fondi per le infrastrutture”. Lo dice Matteo Renzi.

“Ho detto e ribadisco che se Beppe Sala vuole dare una mano a costruire il centro – dopo qualche sbandamento tra verdi europei e di Maio – è il benvenuto. Ne sono davvero felice. Ho aggiunto che il modo migliore per aiutare i riformisti a scegliere il centrosinistra abbandonando il centrodestra secondo me è lavorare bene a livello amministrativo e garantire la sicurezza a Milano”, prosegue il leader di Iv.