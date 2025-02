Caccia: Zanella (Avs), ‘Lollobrigida smentisca intenzione di smantellare legge’

agenzia

Roma, 13 feb “Sono sempre più insistenti le voci secondo le quali al Ministero dell’Agricoltura guidato da Francesco Lollobrigida starebbero studiando un nuovo provvedimento per tornare alla carica contro la legge 157/92 che regolamenta la caccia”. Lo dice Luana Zanella, capogruppo Avs alla Camera.

“Abbiamo appena bloccato la furia venatoria del leghista Bruzzone che vorrebbe azzerare i calendari venatori e dare libertà di sparo alle doppiette e, insieme, esautorare l’Ispra, prezioso Istituto di protezione ricerca ambientale che detta le regole scientifiche per i calendari venatori -prosegue-. Eppure già si parla di un progetto studiato in casa di Fratelli d’Italia che non hanno nessuna intenzione di lasciare alla Lega i consensi delle lobby venatorie e delle armi: attendiamo una smentita dal ministro Lollobrigida altrimenti è ovvio che troverà noi di Avs insieme alle altre opposizioni e alle associazioni ambientaliste e animaliste sul piede di guerra”.

