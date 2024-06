Cade da pontile a Ostia e finisce sugli scogli, grave 33enne

agenzia

Ricoverato all'ospedale San Camillo con fratture e polmonite

ROMA, 03 GIU – Un uomo di 33 anni è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato soccorso nella tarda serata di sabato nei pressi del pontile di piazza dei Ravennati a Ostia, sul litorale romano. Il giovane è ricoverato all’ospedale San Camillo con fratture alle costole, alle vertebre e una polmonite per aver inalato acqua di mare. Sulla vicenda indaga la polizia, allertata ieri mattina dall’ospedale. L’ipotesi è che sia caduto in mare dal pontile in un punto dove l’acqua è bassa e ci sono scogli.

