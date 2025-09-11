Cade dal ponteggio, operaio 55enne muore nell’Aquilano

agenzia

E' successo a Vittorito, vani i tentativi di soccorso

VITTORITO, 11 SET – Cade e muore sul posto di lavoro un operaio di 55 anni a Vittorito, in provincia dell’Aquila. Per l’uomo sono stati vani i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118 giunti sul posto. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente anche se, a quanto pare, sembra che l’operaio stesse lavorando su un ponteggio quando è caduto da un’altezza di una decina di metri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA