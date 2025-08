Cagliari batte 1-0 St. Etienne e vince trofeo Gigi Riva

agenzia

Decisivo Adopo, in tribuna il ct della Nazionale Gattuso

CAGLIARI, 02 AGO – Il Cagliari batte 1-0 alla Domus i francesi del Saint Etienne e si aggiudica, sotto gli occhi del ct della Nazionale Gennaro Gattuso e del capo delegazione azzurro Gigi Buffon in Sardegna per celebrare Rombo di Tuono, il primo trofeo Gigi Riva. Ricordi ed emozioni al centro del campo dedicati al bomber nelle parole dei due campioni del mondo prima del fischio di avvio. Poi l’amichevole. Decisivo il gol al 20′ del primo tempo proprio del francese Adopo con una bella conclusione a giro di sinistro. L’allenatore Pisacane per oltre un’ora ha insistito con il 4-3-3 schierando gli uomini della passata stagione. Non ancora pronti i nuovi acquisti Mazzitelli, Folorunsho e Kirsgoi (ancora non ufficiale l’acquisto dal Besiktas). Assenti anche Gaetano, Pavoletti e Zortea. Un buon test per i rossoblu a due settimane dalla Coppa Italia. Per il Cagliari è la prima vittoria internazionale del precampionato dopo le sconfitte con Galatasaray e Hannover.

