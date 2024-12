Cagliari: in ritiro in vista della trasferta di Venezia

agenzia

Proposta della squadra, i giocatori già stasera ad Assemini

CAGLIARI, 20 DIC – Cagliari in ritiro in vista della delicata trasferta di domenica a Venezia. La partenza per il Veneto è prevista per domani ma i giocatori da stasera saranno già al centro sportivo di Assemini. La proposta è partita dalla squadra, con l’intento di stare insieme con un po’ di anticipo rispetto alla consuetudine del pre-trasferta per concentrarsi subito sulla gara. La scelta è stata poi accolta dal presidente, Tommaso Giulini, dall’allenatore, Davide Nicola, e dal direttore sportivo, Nereo Bonato. Un segnale molto chiaro: la squadra, terzultima in classifica dopo le ultime due sconfitte in campionato, sente l’importanza della gara. Anche perché il calendario, subito dopo Venezia, prevede dopo Natale una difficilissima sfida interna contro l’Inter. Poi, il 5 gennaio, nuova trasferta e scontro diretto con il Monza. Per la gara col Venezia confermato il forfait di Luvumbo, ancora in personalizzato dopo l’infortunio subito nella gara con l’Atalanta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA