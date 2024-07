Cagliari, messaggio social da Nicola ‘amo le sfide’

agenzia

Idrissi in prestito al Modena, ma prolunga coi rossoblù

CAGLIARI, 03 LUG – Il laterale sinistro classe 2005 Idrissi dal Cagliari al Modena. Si trasferisce al club emiliano con la formula del prestito oneroso sino al 30 giugno 2025 con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della società rossoblù. Contestualmente, il calciatore prolunga il suo contratto con il Cagliari sino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo per ulteriori due stagioni. Idrissi ha giocato finora con la Primavera. Il 17 gennaio 2024 ha esordito con la nazionale italiana under 19 contro i pari età della Spagna. E il 14 febbraio, nella vittoria per 3-0 contro l’Austria, ha realizzato anche il suo primo assist in azzurro. Il Cagliari insegue sempre Piccoli e Zortea dell’Atalanta. Ed è vicinissimo all’esterno sinistro della Feralpisaló Felici. Trattative sempre in corso per il centrale dell’Empoli Luperto. Intanto il Cagliari aspetta Nicola: venerdì è in programma l’appuntamento con l’ente conciliatore per “liberare” l’allenatore dall’Empoli. l’allenatore rossoblù in pectore (Roberto D’Aversa è già stato presentato come il nuovo allenatore della squadra toscana) dai social lancia un messaggio senza fare il nome del Cagliari. Ma molto chiaro: “Una nuova avventura con…Amo le sfide # sempre al massimo”. Nel fine settimana la firma del contratto e lunedì ad Assemini il via alla preparazione in vista del prossimo campionato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA