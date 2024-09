Cagliari-Palermo cancellato, Ryanair ‘rimborso ai passeggeri’

agenzia

Compagnia, abbiamo avvisato tutti, colpa del maltempo non nostra

CAGLIARI, 09 SET – “Il volo da Cagliari a Palermo è stato ritardato e successivamente cancellato a causa delle avverse condizioni meteorologiche all’aeroporto di Cagliari.I passeggeri interessati sono stati avvisati tramite e-mail e notifiche push e informati sulle opzioni per spostare il volo gratuitamente o ricevere un rimborso completo”. A distanza si alcuni giorni – l’episodio risale alla notte tra il 5 e il 6 settembre – la compagnia Ryanair interviene su quanto accaduto all’aeroporto di Cagliari-Elmas, dove oltre un centinaio di persone ha trascorso la notte a causa della cancellazione del volo in partenza per la Sicilia. “Nonostante gli sforzi di Ryanair per organizzare una sistemazione per i passeggeri, la disponibilità era limitata nella zona – precisa la compagnia irlandese – perciò è stato comunicato ai passeggeri che avrebbero potuto organizzarsi autonomamente per la sistemazione e richiedere il rimborso delle spese effettuate su Ryanair.com. Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi inconveniente causato a seguito di questa cancellazione dovuta ad avverse condizioni meteorologiche, che erano al di fuori del controllo di Ryanair”. Nella notte tra giovedì e venerdì i 176 passeggeri sono stati assistiti dal personale della Sogaerdyn che ha fornito loro brandine e acqua. Alcune famiglie con persone fragili sono riuscite a passare la notte in albergo. “Siamo stati abbandonati dalla compagnia – avevano denunciato i passeggeri – solo il personale dello scalo ci ha fornito assistenza, abbiamo raccolto i contatti di quasi tutti i presenti e ora decideremo come procedere e se presentare anche un esposto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA