Cagliari: primi test in palestra anche con Borrelli

agenzia

Intanto l'ex rossoblù Pisano diventa allenatore della Primavera

CAGLIARI, 11 LUG – Non è ancora il primo vero allenamento. Ma il Cagliari versione 2025-2026 comincia a muoversi. Non sul campo, ma in palestra, a Sestu, tra balzi e corsette sul tapis roulant. Sono i test di forza, preparatori al ritiro che comincerà domenica a Ponte di Legno. Al lavoro anche il nuovo arrivato Gennaro Borrelli: l’attaccante ex Brescia ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2029 con opzione di prolungamento a favore del club per un’ulteriore stagione. Domani la squadra sarà ad Assemini. Poi domenica la partenza in Lombardia. Intanto il Cagliari ha annunciato il nome del nuovo allenatore della Primavera: è l’ex difensore rossoblù Francesco Pisano. Comincerà a lavorare con la squadra da lunedì al centro sportivo di Assemini. Debutto ufficiale con la prima giornata del campionato Primavera 1, il 16 agosto a Napoli. Il 26 agosto all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano in palio il primo trofeo, la Supercoppa italiana contro l’Inter campione d’Italia. Il vice sarà Alessio Rubicini, già in rossoblù nel 2021 come collaboratore tecnico all’interno dello staff della prima squadra.

