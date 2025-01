Cahmpions League – Atalanta e Juventus a caccia di tre punti Bologna, a 3,40 su Sisal.it, sogna un successo storico con il Dortmund

agenzia

– Roma, 20 gennaio 2025 – Una per riscattarsi, l’altra per confermarsi. Mentre la terza cerca un’impresa storica. Il martedì di Champions League vede impegnate, Atalanta, Juventus e Bologna per una serata tutt’altro che banale. Al Gewiss Stadium arriva lo Sturm Graz e, dopo il brusco stop in campionato contro il Napoli, la Dea vuole riprendere subito la sua marcia. Gli esperti Sisal vedono un successo dell’Atalanta a 1,19, il pareggio a 7,50 mentre l’impresa degli austriaci pagherebbe 15 volte la posta. Carnesecchi punta a voltare pagina e chiudere la porta: il clean-sheet del portiere atalantino si gioca a 1,72. Lo scorso anno le due formazioni si affrontarono nel percorso di Europa League e, a Bergamo, i ragazzi di Gasperini si imposero 1-0: ripetere lo stesso risultato esatto è dato a 9,50 per i padroni di casa mentre si sale fino a 40 per quello in favore degli austriaci. Un goal da fuori area, a 3,25, è nelle corde del match se la partita non dovesse sbloccarsi. Mateo Retegui, primo marcatore a 3,50, vuole regalarsi una notte da Champions, al pari di Ademola Lookman, nel tabellino dei marcatori a 1,85. La difesa bergamasca dovrà fare attenzione ad Amady Camara, a segno a 5,00.

La Juventus, reduce dall’importante vittoria contro il Milan, vola in Belgio, ospite del Club Brugge. I bianconeri, favoriti a 2,25 per gli esperti Sisal, cercano un successo che li avvicinerebbe ancora di più ai primi otto posti della classifica generale. Al contrario i padroni di casa sognano il sorpasso nei confronti degli avversari: il Brugge, il cui successo è dato a 3,25, è staccato solo di un punto dai ragazzi di Thiago Motta. Quello tra le due formazioni sarà il quinto incrocio: Brugge e Juventus non hanno mai pareggiato, la prima divisione della posta si gioca a 3,25. L’Under, a 1,72, si fa preferire all’Over, offerto a 2,00. Potrebbe rivelarsi una partita spigolosa vista la posta in palio: attenzione agli interventi troppo irruenti perché un’espulsione è in quota a 3,90. E non è da escludere neanche un aiuto da parte del VAR, ipotesi data a 2,00. Tantissimi i giocatori che vorranno essere protagonisti nella serata di Champions League: Dusan Vlahovic, messi alle spalle i problemi fisici, vuole tornare a esultare, uno scenario offerto a 2,25. Ma anche Nico Gonzalez punta a farsi rispettare: gol o assist dell’argentino si gioca a 1,87. L’uomo più pericoloso in casa belga è Gustaf Nilsson, finora otto gol e cinque assist in stagione: un’altra marcatura è in quota a 3,50.

Il Bologna, già eliminato dalla competizione, vuole regalarsi una notte da incorniciare centrando la prima, storica vittoria in Champions League. Di fronte una delle grandi d’Europa come il Borussia Dortmund che però sta attraversando un periodo complicatissimo visto che il suo allenatore, Sahin, è a rischio esonero. I rossoblù devono però rincorrere i tedeschi, favoriti a 2,10, rispetto al 3,40 dei ragazzi di Italiano mentre si sale a 3,60 per il pareggio. La partita sarà a viso aperto con entrambe le squadre che potrebbero andare a segno, ipotesi offerta a 1,57. Una rete dalla panchina, a 2,50, ma anche un calcio di rigore, dato a 2,75, potrebbero essere decisivi ai fini del risultato finale. Riccardo Orsolini, gol o assist a 2,15, vuole essere capitano di nome e di fatto mentre Karim Adeyemi, in gol a 3,50, sogna di dimostrare perché mezza Europa lo vorrebbe strappare al Borussia Dortmund.

