Cairo, vendere il Torino? Solo a chi ha soldi e vuol far bene

agenzia

"Contestazioni allo stadio come un acufene, non ci faccio caso"

GENOVA, 11 SET – “L’ho sempre detto e lo ribadisco, non ho nulla in contrario a vendere il Torino. Vent’anni possono bastare; da quando lo presi nel 2005 siamo sempre restati in Serie A e nella parte di sinistra della classifica. Sono disposto a vendere ma alla persona giusta che abbia i soldi e la voglia di fare bene”. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Rcs e patron del Torino durante il suo intervento al Festival della Comunicazione rispondendo a una domanda di Aldo Grasso sottolineata da uno spettatore che ha gridato “vendilo” riferito appunto alla squadra granata. “Le contestazioni allo stadio? – ha concluso Cairo – Ormai è come un acufene, non ci faccio più caso”.

