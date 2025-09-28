Caivano: Graziano, ‘segnale di allarme, serve risposta forte Istituzioni non passerelle’

agenzia

Roma, 28 set. “Quanto avvenuto questa mattina nella chiesa del Parco Verde di Caivano è un episodio di estrema gravità. Un gesto che rappresenta un segnale allarmante del clima che si respira in un territorio ancora segnato dalla presenza della criminalità. L’episodio di oggi, insieme alla sparatoria avvenuta ieri sera, dimostra che Caivano non è ancora il modello di riscatto che in molti, dagli scranni del Governo, hanno voluto descrivere. È una realtà in cui non si è smesso di sparare, in cui la violenza continua a condizionare la vita delle persone, in cui la criminalità conserva un controllo diffuso e capillare”. Lo afferma Stefano Graziano, capogruppo del Pd in commissione Difesa della Camera.