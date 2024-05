Caivano: Ruotolo (Pd), ‘da Meloni spot elettorale per nascondere fallimento decreto’

agenzia

Roma, 28 mag. “Nel giorno in cui il Presidente della Repubblica era a Brescia, a rendere omaggio alle vittime nel cinquantesimo anniversario dalla strage fascista del 28 maggio 1974 che costò la vita a 9 persone, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto di andare a fare campagna elettorale a Caivano”. Così Sandro Ruotolo della segreteria del Partito Democratico, per il quale “l’inaugurazione del Centro sportivo non nasconde il fallimento del Decreto Caivano che, al momento, ha portato ad altri trenta minori che finiscono in galera ogni mese, minori ai quali andavano date opportunità diverse e non solo il carcere fine a se stesso”.