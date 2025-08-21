Cala ad agosto la fiducia dei consumatori nell’Eurozona

agenzia

Scende 0,8 punti percentuali, resta ben al di sotto della media

BRUXELLES, 21 AGO – Ad agosto, la stima flash dell’indicatore di fiducia dei consumatori realizzata dalla Commissione europea vede un calo di 0,3 punti percentuali nell’Ue e 0,8 punti percentuali nell’area dell’euro. L’indicatore di fiducia si trova a -14,8 nell’Ue e -15,5 nell’Eurozona e continua a posizionarsi ben al di sotto della media di lungo termine.

