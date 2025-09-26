Cala bolletta luce per vulnerabili, -7,6% quarto trimestre

agenzia

Aggiornamento Arera. Spesa annuale in rialzo del 22% sul 2024

ROMA, 26 SET – Nel quarto trimestre del 2025, la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili diminuirà del 7,6%. Lo rende noto l’Arera precisando che l’aggiornamento riguarda esclusivamente i 3 milioni circa di clienti vulnerabili attualmente serviti in maggior tutela e ricordando che tutti i clienti vulnerabili che si trovano nel mercato libero hanno il diritto di passare alla maggior tutela. La spesa annuale per l’utente tipo vulnerabile si attesterà a 608,72 euro nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2025, in rialzo del 22,2% rispetto ai 498,10 euro registrati nel periodo primo gennaio-31 dicembre 2024.

