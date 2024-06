Calabria, Bianchi (Svimez): “Per sistema idrico servono investimenti, idroelettrico è occasione”

agenzia

Gizzeria (Cz), 25 giu. – “È stato un importante incontro perché si parla di energia idroelettrica ma non solo. Si parla di sistema idrico, con la Calabria che sta affrontando una crisi importante che impone di non sprecare neanche una goccia d’acqua”. Ad affermarlo è Luca Bianchi, direttore generale di Svimez, intervenuto alla presentazione del Bilancio di sostenibilità territoriale della Calabria della società A2A.

“Per far questo – ha spiegato – sono necessarie risorse e l’idroelettrico può rappresentare un’opportunità per migliorare gli investimenti a monte e poi servono anche a valle, per evitare dispersone e su questo c’è un piano di quasi due miliardi per i prossimi anni. Come Svimez abbiamo valutato che potrebbero attivare una importante crescita e soprattutto nuova occupazione”.