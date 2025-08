Calabria: Cattaneo, ‘Occhiuto simbolo di garantismo autentico’

agenzia

Roma, 2 ago. “Roberto Occhiuto è l’emblema della Calabria e di come Forza Italia intende la politica. La sua scelta è il simbolo di un garantismo autentico, di chi non cade nel giustizialismo ma vuole giocarsi la partita a viso aperto, chiedendo ai calabresi un’altra chance. Tutto questo mentre da altre parti, il leader del M5S, Giuseppe Conte, che distribuisce patenti di moralità, con una sorta di garantismo a la carte, mette in piedi un tribunale morale per cui assolve Ricci nelle Marche, ma è pronto a condannare Sala a Milano, la capitale economica del Paese che è ingessata, perché fanno melina e non affrontano la situazione a viso aperto”. Lo ha affermato Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile nazionali dei Dipartimenti del partito azzurro, intervenendo alla seconda giornata degli Stati generali del Mezzogiorno, in corso a Reggio Calabria.