Calabria: Conte a ospedale Soriano Calabro, ‘basta tagli e spese folli’

Roma, 16 set.”Stamattina, insieme a Pasquale Tridico, ho visitato l’Ospedale di Soriano Calabro, una volta centro di eccellenza e oggi simbolo del fallimento del governo Meloni e dell’amministrazione Occhiuto sulla sanità, tra tagli al Servizio sanitario nazionale e spesa del Pnrr ferma al palo”. Lo scrive Giuseppe Conte sui social postando un video della visita oggi all’ospedale di Soriano Calabro. “Basta tagli e spese folli, come quella per le armi. Dobbiamo mettere risorse per strutture e personale sanitario. Dobbiamo puntare sulla sanità pubblica”.

