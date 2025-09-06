Calabria: Conte, ‘basta farsa assistenzialismo, è c.destra che non sa far crescere economia’

agenzia

Roma, 6 set “E’ falsa questa ricostruzione del centrodestra che vuole schiacciarci sull’assistenzialismo. Noi al governo abbiamo adottato misure per la crescita che hanno fatto del Paese un volano. Ci schiacciano sul Reddito di cittadinanza che non è l’asset che fa crescere la Calabria ma, fatto quello, il punto è essere incapaci, come questo governo, di far crescere l’economia. La smettano con questa farsa dell’assistenzialismo”. Lo ha detto Giuseppe Conte, a Catanzaro per la campagna elettorale.