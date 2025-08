Calabria: Gasparri, ‘al fianco di Occhiuto, sarà vincente’

agenzia

Roma, 2 ago. “Questo evento, fortemente voluto dall’onorevole Cannizzaro ha coinciso con l’apertura della campagna elettorale di Roberto Occhiuto. Possiamo quindi dire che questo convegno apre simbolicamente la campagna elettorale, in cui si dimostrerà che i candidati di Forza Italia sono vincenti, come lo sarà certamente Occhiuto. A lui vanno, ancora una volta, i nostri auguri. Saremo al suo fianco nelle prossime settimane”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, nel suo intervento agli Stati generali del Mezzogiorno, che ha proseguito parlando della formazione della futura classe dirigente.