Calabria “Morata è un campione, aiuterà il Milan da subito”

Non vedo l'ora di abbracciarlo, squadra a inizio del lavoro'

MILANO, 21 LUG – “Morata è un grande campione, ha fatto una carriera incredibile, continua a dimostrare di essere un giocatore di altissimo livello. Sono convinto che ci darà una mano da subito, ovviamente lo conosciamo già e non vediamo l’ora di abbracciarlo”: il capitano del Milan Davide Calabria parla con entusiasmo, ai microfoni di Milan Tv dopo l’amichevole col Rapid Vienna, dell’arrivo di Alvaro Morata rinforzo in attacco scelto dal club dopo l’addio di Giroud. La squadra rossonera ha iniziato la preparazione alla nuova stagione ma all’appello mancano ancora tutti i big e nell’1-1 col Rapid si è vista la differenza di condizione. “Siamo in preparazione, abbiamo fatto un sacco di allenamenti e fa parte di questo periodo essere stanchi in partita. Abbiamo provato a fare quello sui cui abbiamo lavorato fino adesso – conferma Calabria -, c’è tanto da vedere, da approfondire, da imparare. Fa parte del percorso, certe cose ci sono riuscite bene, altre non come volevamo, ma siamo solo all’inizio e dobbiamo migliorare parecchio”.

