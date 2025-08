Calabria: Occhiuto, ‘seguo lezione Berlusconi, legittimazione la danno gli elettori’

agenzia

Roma, 3 ago. “Il stato un gesto coraggioso e di chi dimostra che ha imparato la lezione di Silvio Berlusconi che ha sempre cercato la sua legittimazione nel popolo, negli elettori”. Lo dice Roberto Occhiuto agli Stati generali del Mezzogiorno di Fi. “Mi sono detto: mi rosoleranno e terrò ferma la Calabria per mesi. La stessa cosa sta avvenendo a Milano dove mi dicono che ormai nessuno firma più niente. Io non potevo consentirlo e ho detto: siano i calabresi a decidere”.