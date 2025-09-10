Calabria: Pd, ‘domani tour Schlein, accoglienza tema centrale’

agenzia

Roma, 10 set “La Calabria deve ritornare a essere quella terra di solidarietà umana e di speranza nel futuro che è sempre stata”. Lo dice il Pd della Calabria alla vigilia dell’arrivo della segretaria Elly Schlein, domani a Polistena, Camini e Catanzaro lido .

“La Calabria è il cuore del Mediterraneo e questo è un tema politico di grandissima attualità, soprattutto di fronte allo spopolamento continuo del territorio prodotto dalle politiche del governo nazionale, che ha cancellato il Reddito di cittadinanza, e da quelle del centrodestra regionale, che ha tolto ai poveri per dare ai ricchi”, sottolineano i dem calabresi.