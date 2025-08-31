Calabria: Pietropaolo, ‘Tridico rilegga tweet Di Cesare, nessun stravolgimento’

agenzia

Roma, 31 ago. “Tridico, per difendere la Di Cesare, dice che Fdi la starebbe attaccando per ‘un vecchio tweet stravolto per attribuirle tesi mai sostenute e parole mai pronunciate’. Rileggiamo il tweet della professoressa dedicato, con tanto di fotografia, alla brigatista Barbara Balzerani, morta il 4 marzo 2024: ‘La tua rivoluzione -scriveva la Di Cesare- è stata anche la mia, le vie diverse non cancellano le idee, con malinconia un addio alla compagna Luna’. Cosa ci sarebbe di stravolto caro Tridico? In cosa consisterebbe la strumentalizzazione?”. Lo afferma Filippo Pietropaolo, vicepresidente della Regione Calabria.