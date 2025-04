Calciatore del Latina aggredito fuori dallo stadio dopo match

agenzia

Episodio di violenza anche ad Itri, rissa fra tifosi in campo

LATINA, 06 APR – Al termine della partita di serie C tra Latina Calcio e Trapani, finita 2 a 0 per gli ospiti, un calciatore dei padroni di casa è stato aggredito ieri pomeriggio poco dopo esser uscito dallo stadio Francioni al volante della sua auto, una Mercedes Classe A. Il giocatore, Tamir Berman, di ruolo difensore centrale, si era appena allontanato dall’impianto quando è stato costretto a fermarsi in una strada poco distante dallo stadio da una vettura che lo seguiva. Una volta scesi dall’auto, gli aggressori hanno sfondato il lunotto posteriore della sua macchina e poi hanno colpito il calciatore con un pugno. Il difensore è stato costretto a tornare al Francioni per sottoporsi alle cure mediche del caso. “Il Latina Calcio 1932 esprime piena solidarietà al proprio tesserato Tamir Berman, vittima di una vile aggressione nella giornata di ieri” la nota della società arrivata pochi minuti fa: “Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza, dentro e fuori dal campo, e ci stringiamo attorno a Tamir, certi che saprà superare questo episodio con la forza e la determinazione che lo contraddistinguono, in campo e nella vita. Il club resta al fianco del proprio atleta, a tutela della sua persona e dei suoi diritti”. Nelle stesse ore un altro episodio di violenza su un campo da calcio della provincia pontina si è registrato ad Itri, dove al termine della sfida di seconda categoria del girone H tra Nuova Itri ed Isola del Liri le due tifoserie hanno invaso il rettangolo di gioco e sono arrivate alle mani. I tifosi, incappucciati e col volto coperto armati di bandierine asportate dal campo, si sono aggrediti. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.

